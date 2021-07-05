Крымская платформа: представители скольких стран примут участие

В Украине планируют провести Крымскую платформу. Около 20 представителей иностранных государств приедут для участия в саммите, в том числе и лидеры стран.

По словам собеседника, точно приедут на саммит лидеры Польши, Словакии, стран Балтии. Президент Турции Рэджеп Эрдоган трижды подтверждал свое участие, но пока не прислал официального согласия. Со своим форматом участия пока до сих пор не определились Франция и Германия.

"Россияне активно ходят по МИДам других стран, что-то рассказывают, угрожают проблемами в торговле и т.д., чтобы не приезжали на саммит", - сказал собеседник.