Крымчанка 5 лет пыталась избавиться от навязанного гражданства РФ, - Денисова

Крымская власть отказывается принимать документы женщины на выход из гражданства

Украинский омбудсмен Татьяна Денисова рассказала, что к ней обратилась крымчанка, которая 5 лет пыталась избавиться от навязаного гражданства РФ. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Как отмечается, женщина рассказала, что крымская власть отказывается принимать ее документы на выход из гражданства.

Денисова отметила, что, реагируя на такое явное нарушение прав человека, она направила обращение российской коллеге Татьяне Москальковой.

“Сегодня пришел ответ, в котором омбудсмен РФ заверила, что гражданке со стороны российской власти будет оказана практическая помощь в оформлении и подаче всех необходимых документов”, - сообщила Денисова.

Также Уполномоченный ВР добавила, что так называемая Федеральная миграционная служба Севастополя 13 июля приняла на рассмотрение обращение и все документы.

Напомним,что Печерский райсуд Киева закрыл дело о конфликте интересов уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой при назначении ее на пост омбудсмена.