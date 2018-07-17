Кримчанка 5 років намагалася позбутися нав'язаного громадянства РФ, - Денісова

Кримська влада відмовляється приймати документи жінки на вихід з громадянства

Український омбудсмен Тетяна Денісова розповіла, що до неї звернулась кримчанка, яка 5 років намагалася позбутися нав'язаного громадянства РФ. Про про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

Як зазначається, жінка розповіла, що кримська влада відмовляється приймати її документи на вихід з громадянства.

Денісова зауважила, що, реагуючи на таке явне порушення прав людини, вона направила звернення до російської колеги Тетяни Москалькової.

“Сьогодні надійшла відповідь, в якій омбудсмен РФ запевнила, що громадянці зі сторони російської влади буде надана практична допомога в оформленні і подачі всіх необхідних документів”, - повідомила Денісова.

Також Уповноважений ВР додала, що так звана Федеральна міграційна служба Севастополя 13 липня таки прийняла на розгляд звернення та всі документи.

Нагадаємо,що Печерський райсуд Києва закрив справу про конфлікт інтересів уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової під час призначенні її на посаду омбудсмена.