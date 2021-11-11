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Крымчане могут получить ID-паспорта в ЦПАУ на пунктах пропуска

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что крымчане могут получить ID-паспорта в ЦПАУ на пунктах пропуска. Речь идет о пунктах пропуска "Каланчак" и "Чонгар".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства.

"Украинцы, проживающие на временно оккупированной территории Крымского полуострова, могут получать услуги в ЦПАУ. Сейчас это центры предоставления административных услуг, которые расположены возле пунктов пересечения админграницы с Крымом - "Каланчак" и "Чонгар", - говорится в сообщении.

На сегодня работники ЦПАУ предоставили более 2 тысяч консультаций и почти 3,5 тысяч административных услуг.

Самым большим спросом у крымчан имеют услуги по получению паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

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