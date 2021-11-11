Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що кримчани можуть отримати ID-паспорти у ЦНАПах на пунктах пропуску. Мова йде про пункти пропуску "Каланчак" і "Чонгар".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу міністерства .

"Українці, які проживають на тимчасово окупованій території Кримського півострова, можуть отримувати послуги у ЦНАПах. Наразі це центри надання адміністративних послуг, які розташовані біля пунктів перетину адмінмежі з Кримом - "Каланчак" та "Чонгар", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні працівники ЦНАПів надали понад 2 тисяч консультацій та майже 3,5 тисяч адміністративних послуг.

Найбільший попит у кримчан мають послуги з отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.