Крымчанам хотят упростить регистрацию рождения ребенка в Украине. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3713.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Проект позволит жителям временно оккупированного Крыма получать документы о рождении ребенка украинского образца в административном порядке, без прохождения длительной судебной процедуры.

Как объясняют в Раде, в 2018 году в закон о реинтеграции Донбасса внесли норму, которая позволяла без судебной волокиты оформлять документы о рождении и смерти, которые произошли на оккупированных территориях Донбасса. Впрочем, для оккупированной территории Крыма аналогичную норму не приняли.

Законопроект №3713 группа нардепов разработала совместно с представительством президента Украины в АР Крым и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В парламенте обращают внимание, что существование исключительно судебного механизма приводит к тому, что не более 37% детей, родившихся на оккупированном Донбассе, и только 13,5%, рожденных в оккупированном Крыму, имеют свидетельства о рождении украинского образца.

Глава комитета ВР по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что существующая процедура создает огромную нагрузку на судебную систему. Так, в прошлом году суды вынесли более 30 тысяч решений по делам об установлении юридических фактов рождения или смерти на оккупированных территориях.

"Введение внесудебной процедуры позволит освободить людей от судебной волокиты, уменьшит нагрузку на суды, а главное - продемонстрирует людям на оккупированных территориях, что Украина заинтересована в их реинтеграции и совместном будущем", - сказал парламентарий.

Напомним, в октябре 2019 года анонсировалось, что Кабмин упростит регистрацию фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, Рада планировала в этом году урегулировать выдачу украинских паспортов детям с оккупированных территорий.