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Крым стал плацдармом для ударов по свободной Украине, - Зеленский

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Киев, Понедельник 01 августа 2022 22:28
Крым стал плацдармом для ударов по свободной Украине, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.


По его словам, за годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек.

"Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в следующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее у Зеленского заявляли, что приоритетным инструментом в освобождении Крыма будет дипломатия, но не исключается использование военных элементов.

А в Министерстве обороны сделали громкое заявление о том, что Украина уничтожит флот России и отвоюет Крым.

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