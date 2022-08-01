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Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні, - Зеленський

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 22:28
Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Окупований Крим став плацдармом для російських ударів по вільній території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.


За його словами, за роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір, і його жертвами стали десятки тисяч людей.

"Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни. Слабка і недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 2014 році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростися до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Зеленського заявляли, що пріоритетним інструментом у звільненні Криму буде дипломатія, але не виключається використання військових елементів.

А в Міністерстві оборони зробили гучну заяву про те, що Україна знищить флот Росії і відвоює Крим.

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