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Крым обновил суточный антирекорд по COVID-случаях

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Севастополь, Воскресенье 11 июля 2021 11:15
Крым обновил суточный антирекорд по COVID-случаях Фото: в Крыму новый антирекорд по коронавирусу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму обновили антирекорд по числу новых случаев коронавируса. Впервые за сутки заразились 368 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

За вчера в Крыму зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января - 365.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 51 тысячи человек, более 1,5 тысячи пациентов умерли, привиты 345 тысяч человек.

Напомним, в Крыму обнаружили штаммы коронавируса,которые впервые были обнаружены в Великобритании и Индии.

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