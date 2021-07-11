Крим оновив добовий антирекорд по COVID-випадках
Фото: у Криму новий антирекорд по коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В окупованому Криму оновили антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. Вперше за добу заразилися 368 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
За вчора в Криму зареєстрували 368 випадків коронавірусної інфекції.
Із загальної кількості хворих 286 виявлено при зверненні за медичною допомогою, 73 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 9 випадків - з-за кордону.
Попередній рекордний добовий приріст виявлених випадків коронавірусу був зафіксований 13 січня - 365.
Всього діагноз COVID-19 підтверджений в регіоні у 51 тисячі осіб, понад 1,5 тисячі пацієнтів померли, щеплені 345 тисяч осіб.
Нагадаємо, у Криму виявили штами коронавірусу,які вперше були виявлені у Великобританії та Індії.