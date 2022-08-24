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Крым - это Украина. В Симферополе поздравляют с Днем Независимости

Фото: Симферополе поздравляют с Днем Независимости (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Украинские патриоты в Крыму поздравили оставшихся на полуострове жителей с Днем Независимости. Также они передали и "приветы" самим оккупантам и их пособникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местных жителей.

Фото: Симферополе поздравляют с Днем Независимости (РБК-Украина)

Так, в Симферополе накануне украинского праздника в самом городе и его окрестностях начали появляться листовки, на которых четко указано, что Украина и Крым являются одним целым, сами изображения раскрашены национальными цветами, а на них поздравления: "С Днем Независимости, Украина".

Такие листовки можно увидеть в Симферополе на столбах, остановках и других сооружениях на улицах.

Кроме того, украинские патриоты подготовили также "поздравительную открытку" и оккупантам, которые захватили полуостров, но уже с другим месседжем, намекая где им место и повторяя, что Крым является украинским.

В свою очередь патриоты в Крыму поблагодарили украинских бойцов, которые отстаивают на фронтах независимость нашей страны и отметили, что они верят в победу Украины и гордятся ее защитниками.

Символично из Крыма прозвучал и такой месседж, они вспомнили, как вчера на международном саммите Крымская платформа-2022 сказал президент Эстонии Алар Карис заявил: "Эта война началась в Крыму, эта война и завершится в Крыму".

День Независимости Украины 2022

Напомним, сегодня, 24 августа Украина отмечает главный праздник - День Независимости. Впервые он проходит в условиях полномасштабной войны, а все торжества отменены из-за угрозы ракетных атак по Киеву. Но украинцы продолжают героическую борьбу за свою свободу, которой удалось достичь 31 год назад.

Подробнее о знаковых событиях в нашей стране за период ее независимости - читайте в материале РБК-Украина.

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СимферопольКрымДень независимости Украины