Крым - это Украина и после деоккупации станет частью ЕС, - Зеленский

"Восстановление Украиной контроля над Крымом станет историческим антивоенным шагом в Европе. И это вернет безопасность и даст справедливость, реинтегрирует Крым в современный мир и это позволит каждому из участников Крымской платформы сказать своим детям, близким, родным, что они могут гордиться нами именно как миротворцами", - сказал он.

Президент подчеркнул, что для Украины Крым - это не просто какая-то территория, не "фишка" в геополитической игре как для страны террориста.

"Для Украины Крым - это часть нашего народа, нашего общества, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность. Крым был и является Украиной и после деоккупации вместе с нашим государством станет частью Евросоюза я в этом уверен", - говорит Зеленский.

Он добавил, что только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту - с Неаполем.

"Только Украину волнует настоящая безопасность Крыма", - заверил глава государства.