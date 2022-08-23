Крым - это Украина и после деоккупации станет частью ЕС, - Зеленский

Крым был, есть и остается частью Украины и после того, как Украина вернет его под свой контроль, станет частью Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время открытия второго саммита Крымской платформы.
"Восстановление Украиной контроля над Крымом станет историческим антивоенным шагом в Европе. И это вернет безопасность и даст справедливость, реинтегрирует Крым в современный мир и это позволит каждому из участников Крымской платформы сказать своим детям, близким, родным, что они могут гордиться нами именно как миротворцами", - сказал он.
Президент подчеркнул, что для Украины Крым - это не просто какая-то территория, не "фишка" в геополитической игре как для страны террориста.
"Для Украины Крым - это часть нашего народа, нашего общества, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность. Крым был и является Украиной и после деоккупации вместе с нашим государством станет частью Евросоюза я в этом уверен", - говорит Зеленский.
Он добавил, что только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту - с Неаполем.
"Только Украину волнует настоящая безопасность Крыма", - заверил глава государства.
Напомним, сегодня, 23 августа стартовал второй саммит Крымской платформы. В нем принимают участие представители около 60 стран мира. На этот раз саммит проводится дистанционно, из-за полномасштабной войны в Украине.
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