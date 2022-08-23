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Крим - це Україна і після деокупації стане частиною ЄС, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Крим був, є і залишиться частиною України і після того, як Україна поверне його під свій контроль, стане частиною Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час відкриття другого саміту Кримської платформи.

"Відновлення Україною контролю над Кримом стане історичним антивоєнним кроком в Європі. І це поверне безпеку і дасть справедливість, реінтегрує Крим в сучасний світ і це дозволить кожному з учасників Кримської платформи сказати своїм дітям, близьким, рідним, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями", - сказав він.

Президент підкреслив, що для України Крим - це не просто якась територія, не "фішка" в геополітичній грі як для країни терориста.

"Для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу і повернемо сучасність. Крим був і є Україною і після деокупації разом з нашою державою стане частиною Євросоюзу я в цьому впевнений", - каже Зеленський.

Він додав, що тільки Україна здатна зв’язати Сімферополь з Берліном, а Ялту - з Неаполем.

"Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму", - запевнив голова держави.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи. У ньому беруть участь представники близько 60 країн світу. Цього разу саміт проводиться дистанційно, через повномасштабну війну в Україні.

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Володимир ЗеленськийКримКримська платформа