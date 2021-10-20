UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Крым - не собственность одного человека". Зеленский призвал восстановить безопасность в Черном море

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность восстановления безопасности в Черном море и возвращении Крыма. По его словам, они не принадлежат одному человеку, а полуостров является международно признанной территорией и границей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента Владимира Зеленского.

"В очередной раз вместе с нашими друзьями - международными партнерами мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым - это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, сегодня восстановление безопасности в Черном и Азовском морях должно стать приоритетной задачей для мирового сообщества.

"Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что во время учений, пограничники с подразделениями НАТО и ВСУ выполняют задачи слаженно и на одном уровне с лучшими пограничниками и военными всего мира. Как подтверждение, президент вспомнил учения "Си Бриз", "Казацкая булава", "Быстрый трезубец" и "Объединенные усилия".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаКрымЧерное море