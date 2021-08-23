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Крым не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет, - Зеленский

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия саммита Крымской платформы отметил важность вопроса оккупации полуострова. По словам главы государства, этот вопрос не может исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

"Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет", - сказал он.

Напомним, Зеленский во время саммита также заявил, что аннексия Крыма ставит под сомнение эффективность международной системы безопасности.

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