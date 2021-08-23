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Крим не повинен зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років, - Зеленський

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Кримської платформи наголосив на важливості питання окупації півострову. За словами глави держави, це питання не може зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

"Ми не проводимо цей саміт заради чергового саміту. Питання Криму не повинно зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський під час саміту також заявив, що анексія Криму ставить під сумнів ефективність міжнародної системи безпеки.

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Володимир ЗеленськийКримська платформаКрим