В оккупированном Крыму суд продлил арест 5 задержанным по "делу Хизб ут-Тахрир"

"Суд" в Симферополе мотивировал свое решение "тяжестью преступления"

В оккупированном Крыму в Симферополе подконтрольный России Киевский районный суд продлил на два месяца арест пяти фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Крым Реалии".

По информации общественного объединения "Крымская солидарность", Мемет Белялов, Марлен (Сулейман) Асанов, Эрнес Амето, а также задержанные в мае Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов остануться в следственном изоляторе до 9 августа.

По словам адвокатов, суд мотивировал свое решение "тяжестью преступления".

Напомним, 21 мая в оккупированном Бахчисарае (Крым) спецслужбы Российской Федерации провели обыски и задержали двух крымскотатарских активистов, в том числе и представителя "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева, по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир"

25 мая четырех задержанных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар вывезли из Крыма на территорию Российской Федерации, этапировав в Ростов-на-Дону для продолжения суда.