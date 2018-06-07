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В оккупированном Крыму суд продлил арест 5 задержанным по "делу Хизб ут-Тахрир"

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 00:20
Иллюстративное фото: арестованные РФ крымские татры (Крымская солидарность)
Иллюстративное фото: арестованные РФ крымские татры (Крымская солидарность)

"Суд" в Симферополе мотивировал свое решение "тяжестью преступления"

В оккупированном Крыму в Симферополе подконтрольный России Киевский районный суд продлил на два месяца арест пяти фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Крым Реалии".

По информации общественного объединения "Крымская солидарность", Мемет Белялов, Марлен (Сулейман) Асанов, Эрнес Амето, а также задержанные в мае Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов остануться в следственном изоляторе до 9 августа.

По словам адвокатов, суд мотивировал свое решение "тяжестью преступления".

Напомним, 21 мая в оккупированном Бахчисарае (Крым) спецслужбы Российской Федерации провели обыски и задержали двух крымскотатарских активистов, в том числе и представителя "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева, по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир"

25 мая четырех задержанных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар вывезли из Крыма на территорию Российской Федерации, этапировав в Ростов-на-Дону для продолжения суда.

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Теги публикации: Крым, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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