В окупованому Криму суд продовжив арешт 5 затриманим у "справі Хізб ут-Тахрір"

"Суд" у Сімферополі мотивував своє рішення "тяжкістю злочину"

В окупованому Криму в Сімферополі підконтрольний Росії Київський районний суд продовжив на два місяці арешт п'яти фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє "Крим Реалії".

За інформацією громадського об'єднання "Кримська солідарність", Мемет Белялов, Марлен (Сулейман) Асанов, Ернес Амето, а також затримані в травні Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов залишуться в слідчому ізоляторі до 9 серпня.

Зі слів адвокатів, суд мотивував своє рішення "тяжкістю злочину".

Нагадаємо, 21 травня в окупованому Бахчисараї (Крим) спецслужби Російської Федерації провели обшуки і затримали двох кримськотатарських активістів, в тому числі й представника "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва, за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір"

25 травня чотирьох затриманих у "справі Хізб ут-Тахрір" кримських татар вивезли з Криму на територію Російської Федерації, етапувавши в Ростов-на-Дону для продовження суду.