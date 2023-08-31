Під Москвою знову помітили безпілотники (відео)

У небі над підмосковним Красногірськом помітили у п'ятницю, 31 серпня. БПЛА кружляють над містом просто зараз.

"Над підмосковним Красногірськом прямо зараз кружляють безпілотники", - йдеться у повідомленні.

Атаки дронів на Москву

Російські окупанти в ніч на 31 серпня поскаржилися на атаку дронів на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджував, що безпілотник збили за 100 км від російської столиці. Пізніше в Міноборони РФ визнали, що нібито у Воскресенському районі Московської області (в 100 км від Москви) було збито безпілотника. Звісно, в "атаці" вони тут же поспішили звинуватити Україну.

Крім того, в ніч на 30 серпня в Москві було оголошено план "Килим", який вводиться напередодні можливої атаки. Про нього, крім столиці, також повідомляли у Тульській та Рязанській областях. Взагалі 30 серпня в Росії відбулася масова "бавовна" в різних областях - знищені чотири Іл-76 у Пскові, атакований великий завод мікроелектроніки в Брянську. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.