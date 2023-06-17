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"Крутитиметься" атмосферний фронт. Яким регіонам не пощастить з погодою сьогодні

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Україна, Субота 17 червня 2023 07:00
"Крутитиметься" атмосферний фронт. Яким регіонам не пощастить з погодою сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні дощі пройдуть на заході, сході України та у Дніпропетровській області. При чому погіршення погоди знизить температуру повітря лише на заході, до +24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Дощі з грозами пройдуть у західних областях (там крутитиметься атмосферний фронт), місцями на сході України і у Дніпропетровській області", - розповіла вона.

Синоптик попередила, що дощі супроводжуватимуться часом грозами, а при грозах може "рвонути" вітер. В інших регіонах буде сухо.

Впродовж дня передбачається +25...+30 градусів, на заході повітря буде більш свіже - +19...+24 градуси.

У Києві сьогодні буде сонячно, сухо та спекотно - +27...+29 градусів.

Для довідки

Якою буде погода у неділю?

У неділю, як розповіла Діденко, дощі втримаються знову на заході України, на сході пройдуть лише у Донецькій області.

"А ще додадуться до вологого списку південні області та Крим", - додала вона.

У Києві погода нічим не відрізнятиметься від сьогоднішньої.

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