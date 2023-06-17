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Будет "крутиться" атмосферный фронт. Каким регионам не повезет с погодой сегодня

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Украина, Суббота 17 июня 2023 07:00
Будет "крутиться" атмосферный фронт. Каким регионам не повезет с погодой сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня дожди пройдут на западе, востоке Украины и Днепропетровской области. Причем ухудшение погоды снизит температуру воздуха только на западе до +24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Дожди с грозами пройдут в западных областях (там будет крутиться атмосферный фронт), местами на востоке Украины и в Днепропетровской области", - рассказала она.

Синоптик предупредила, что дожди будут сопровождаться грозами, а при грозах может "рвануть2 ветер. В других регионах сухо.

В течение дня предполагается +25...+30 градусов, на западе воздух будет свежее +19...+24 градуса.

В Киеве сегодня будет солнечно, сухо и жарко -+27...+29 градусов.

Для справки

Какая будет погода в воскресенье?

В воскресенье, как рассказала Диденко, дожди удержатся снова на западе Украины, на востоке пройдут только в Донецкой области.

"А еще добавятся к влажному списку южные области и Крым", - добавила она.

В Киеве погода ничем не будет отличаться от сегодняшней.

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