При крушении вертолета в России погибли 18 человек

Новости Происшествия 04.08.2018 - 08:23
Иллюстративное фото (wikimedia.org/Allen Drebert)
Иллюстративное фото (wikimedia.org/Allen Drebert)

На борту вертолета компании UTair находились три члена экипажа и 15 пассажиров

В России в районе города Игарка (Красноярский край) разбился пассажирский вертолет. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По информации ведомства, крушение произошло в 10:20 по местному времени 4 августа в 180 км от н.п. Игарка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате крушения погибли 18 человек.

"На борту вертолета компании UTair находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли", - цитирует агентство слова собеседника.

Вертолет Ми-8 вылетел с аэродрома города Игарка и потерпел крушение сразу после взлета в 2 км южнее от места вылета. 

По одной из версий, вертолет потерпел крушение в результате столкновения с грузом, закрепленным на находившемся в воздухе еще одним Ми-8.

Напомним, 1 августа в Мексике разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico вблизи аэропорта в городе Виктория-де-Дуранго. На борту самолета находилось 97 пассажиров и четыре члена экипажа. При крушении никто не погиб.

Со слов представителя властей штата, самолет совершил "вынужденную посадку". Самолет выполнял рейс в Мехико. 

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