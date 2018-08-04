При катастрофі вертольота в Росії загинули 18 людей

На борту вертольота компанії UTair знаходилися три члени екіпажу і пасажирів 15

У Росії в районі міста Ігарка (Красноярський край) розбився пасажирський вертоліт. Про це йдеться в повідомленні регіонального управління МНС.

За інформацією відомства, аварія сталася о 10:20 за місцевим часом 4 серпня за 180 км від н. п. Ігарка.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах, у результаті аварії загинули 18 людей.



"На борту вертольота компанії UTair знаходилися три члени екіпажу і 15 пасажирів. Всі загинули", - цитує агентство слова співрозмовника.

Вертоліт Мі-8 вилетів з аеродрому міста Ігарка і розбився відразу після зльоту за 2 км на південь від місця вильоту.

За однією з версій, вертоліт зазнав аварії в результаті зіткнення з вантажем, закріпленим на ще однному Мі-8, що також знаходився в повітрі .

Нагадаємо, 1 серпня у Мексиці розбився пасажирський літак авіакомпанії Aeromexico поблизу аеропорту в місті Вікторія-де-Дуранго. На борту літака перебувало 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. Під час аварії ніхто не загинув.

Зі слів представника влади штату, літак здійснив "вимушену посадку". Літак виконував рейс в Мехіко.