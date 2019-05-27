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При аварії судна в Конго загинули 30 людей

Новини » Надзвичайні події    27.05.2019 - 03:56
При аварії судна в Конго загинули 30 людей
Ілюстративне фото (independent.ng)

Човен з пасажирами перекинувся і пішов на дно на озері Маи-Ндомбе

На заході Демократичної Республіки Конго в результаті аварії і затоплення судна, що перевозило людей на одному з озер загинули щонайменше 30 осіб, близько 200 людей вважаються зниклими без вести. Про це в неділю, 26 травня, заявив представник місцевої влади, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами мера міста Инонго Саймона Вэмба, човен з пасажирами перекинувся і пішов на дно на озері Маи-Ндомбе.

Багато з тих, що знаходилися на судні були учителями місцевих шкіл, які прямували по озеру в районний центр для отримання зарплати.

Наголошується, що влада досі не можуть визначити точну кількість пасажирів, що знаходилися у момент катастрофи на борту судна, говорячи про "декількох сотень чоловік".

Врятуватися вдалося більше 80 пасажирам.

Нагадаємо, в квітні у Конго в результаті аварії невеликого судна на озері Ківу минулого тижня загинули 40 людей, тіла були виявлені через кордон на східному березі озера в Руанді.

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