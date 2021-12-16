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При крушении самолета в Доминикане погибли девять человек

Автор: Артур Родивилов

В международном аэропорту Лас-Америкас в Доминикане разбился частный самолет. Погибли девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оператора борта Helidosa Aviation Group в Twitter.

В заявлении компании сказано, что на борту Gulfstream GIV SP находились два члена экипажа и семь пассажиров, самолет направлялся в Майами.

По данным местного портала DominicanToday, борт вылетел в Майами из доминиканского аэропорта Ла-Исабела, однако пилот вскоре после взлета сообщил об аварийной ситуации и принял решение приземлиться в аэропорту Лас-Америкас, крушение произошло во время попытки приземлиться.

Напомним, в начале мая в аэропорту Дохи, столицы Катара, из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways.

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