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У аваріїї легкомоторного літака в Польщі постраждав нардеп Чижмарь

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 23:02
Фото: Юрій Чижмарь (facebook.com)
Фото: Юрій Чижмарь (facebook.com)

Депутат ВР від Радикальної партії наразі перебуває в лікарні

У Польщі в авіакатастрофі українського легкомоторного літака постраждав депутат Верховної ради від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь. Про це повідомив нардеп Ігор Мосійчук у Facebook.

Чижмаря разом зі ще двома постраждалими шпиталізовано.

"Сьогодні в польському Жешуві розбився легкомоторний літак на борту якого знаходився наш колега народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь. Юрій наразі в лікарні", - написав Мосійчук.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, під час посадки в аеропорту в Жешув-Яйонка розбився невеликий літак Cessna, зареєстрований в Україні, у результаті чого три людини отримали поранення. Через аварію літака аеропорт перенаправив кілька рейсів.

 

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Теги публікації: Польша, нардеп, авиакатастрофа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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