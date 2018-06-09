У аваріїї легкомоторного літака в Польщі постраждав нардеп Чижмарь

Депутат ВР від Радикальної партії наразі перебуває в лікарні

У Польщі в авіакатастрофі українського легкомоторного літака постраждав депутат Верховної ради від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь. Про це повідомив нардеп Ігор Мосійчук у Facebook.

Чижмаря разом зі ще двома постраждалими шпиталізовано.

"Сьогодні в польському Жешуві розбився легкомоторний літак на борту якого знаходився наш колега народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь. Юрій наразі в лікарні", - написав Мосійчук.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, під час посадки в аеропорту в Жешув-Яйонка розбився невеликий літак Cessna, зареєстрований в Україні, у результаті чого три людини отримали поранення. Через аварію літака аеропорт перенаправив кілька рейсів.