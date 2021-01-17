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Крах суховантажу біля Туреччини: відомі імена врятованих українців

Туреччина, Неділя 17 січня 2021 18:54
Крах суховантажу біля Туреччини: відомі імена врятованих українців
Фото: суховантаж в Чорному морі (aa.com.tr)
Автор: Роман Тверденко

Після аварії суховантажу біля берегів Туреччини врятували п'ятьох українців. Стали відомі їхні імена.

Про це повідомляє посольство України в Туреччині у Twitter.

Це Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкаты, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Саме їх врятували турецькі служби. Їх стан задовільний, а рятувальні роботи тривають.

Раніше в МЗС України заявляли, що крім п'ятьох українців врятували одного іноземця. Імовірно, громадянина Росії. Усіх їх відправили в лікарню. Також тривають пошуки ще п'ятьох моряків.

Також Міністерстві до цього підтвердили, що на борту було 10 українців. У ЗМІ писали, що окрім них, на судні були двоє громадян Росії.

Нагадаємо, сьогодні у Туреччини затонув суховантаж Arvin, який йшов під прапором Республіки Палау, з українцями і росіянами у складі екіпажу. Повідомляється, що судно належить українській компанії.

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