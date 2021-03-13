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Крушение сухогруза возле Румынии: спасатели ищут двух украинцев

Новина українською → Румыния, Суббота 13 марта 2021 15:41
Крушение сухогруза возле Румынии: спасатели ищут двух украинцев Фото: судно "Волго Балт 179" (shipspotting.com)
Автор: Артур Родивилов

У берегов Румынии продолжают искать двух украинцев с затонувшего сухогруза, из которых один погиб и один считается пропавшим. Накануне поисковая операция завершилась без результатов, утром в субботу поиски возобновили.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

В операции участвуют силы и специальные суда Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской судоходной администрации.

"Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале был зафиксирован в районе аварии, но его не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести", - пояснили в посольстве.

Состояние спасенных моряков оценивается как удовлетворительное. Они будут оставаться в больнице Констанцы до 15 марта.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращения украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - отмечают в посольстве.

Напомним, 11 марта утром возле берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. Всего на борту находились 13 украинцев. В МИД подтвердили гибель двух членов экипажа, еще один считается пропавшим без вести.

Кроме того, группа нефтяного обслуживания прекратила поиски пропавшего без вести моряка.

Также РБК-Украина писало, что спасенный экипаж доставили в порт Констанцы. Там украинские моряки прошли медицинский осмотр.

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