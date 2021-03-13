Крушение сухогруза возле Румынии: спасатели ищут двух украинцев
У берегов Румынии продолжают искать двух украинцев с затонувшего сухогруза, из которых один погиб и один считается пропавшим. Накануне поисковая операция завершилась без результатов, утром в субботу поиски возобновили.
"Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале был зафиксирован в районе аварии, но его не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести", - пояснили в посольстве.
Состояние спасенных моряков оценивается как удовлетворительное. Они будут оставаться в больнице Констанцы до 15 марта.
"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращения украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - отмечают в посольстве.
Напомним, 11 марта утром возле берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. Всего на борту находились 13 украинцев. В МИД подтвердили гибель двух членов экипажа, еще один считается пропавшим без вести.
Кроме того, группа нефтяного обслуживания прекратила поиски пропавшего без вести моряка.
Также РБК-Украина писало, что спасенный экипаж доставили в порт Констанцы. Там украинские моряки прошли медицинский осмотр.