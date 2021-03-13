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Аварія суховантажу біля Румунії: рятувальники шукають двох українців

Новость на русском → Румунія, Субота 13 березня 2021 15:41
Аварія суховантажу біля Румунії: рятувальники шукають двох українців Фото: судно "Волго Балт 179" (shipspotting.com)
Автор: Артур Родивилов

Біля берегів Румунії продовжують шукати двох українців із затонулого суховантажу, з яких один загинув і один вважається зниклим. Напередодні пошукова операція завершилася без результатів, вранці в суботу пошуки відновили.

Про це повідомляє посольство України в Румунії.

В операції беруть участь сили та спеціальні судна Берегової охорони Прикордонної поліції Румунії та Морської судноплавної адміністрації.

"Рятувальники шукають тіло загиблого капітана затонулого судна (на самому початку був зафіксований в районі аварії, але його не змогли підняти на борт рятувального судна), а також першого помічника капітана, який з самого початку рятувальної операції вважається зниклим безвісти", - пояснили в посольстві.

Стан врятованих моряків оцінюється як задовільний. Вони будуть залишатися в лікарні Констанци до 15 березня.

"В залежності від стану здоров'я та строку завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів, повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати наступного тижня", - зазначають у посольстві.

Нагадаємо, 11 березня вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. Всього на борту перебували 13 українців. У МЗС підтвердили загибель двох членів екіпажу, ще один вважається зниклим безвісти.

Крім того, група нафтового обслуговування припинила пошуки зниклого безвісти моряка.

Також РБК-Україна писала, що врятований екіпаж доставили в порт Констанци. Там українські моряки пройшли медичний огляд.

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