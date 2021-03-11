Крушение сухогруза возле Румынии: за пострадавшей украинкой направили вертолет

Военно-морские силы Румынии направили вертолет за украинкой, которая пострадала в крушении сухогруза в Черном море. Поисковые работы еще продолжаются.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки пострадавшей украинки в больницу Констанцы. Она находится в критическом состоянии. "Остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются", - отметил Николенко.

