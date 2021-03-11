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Крушение сухогруза возле Румынии: за пострадавшей украинкой направили вертолет

Автор: РБК-Украина

Военно-морские силы Румынии направили вертолет за украинкой, которая пострадала в крушении сухогруза в Черном море. Поисковые работы еще продолжаются.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки пострадавшей украинки в больницу Констанцы. Она находится в критическом состоянии.

"Остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются", - отметил Николенко.

Напомним, сегодня утром у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. МИД Украины уже подтвердил гибель двух человек, десять членов экипажа спасли. Поиски еще одного продолжаются.

Также известно, что МИД запустил горячую линию и родственники украинских моряков могут обращаться за информацией по телефону +40212303660.

В январе у побережья Турции затонуло судно, на его борту были 12 членов экипажа, среди которых десять украинцев. В результате инцидента погибли три человека.

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