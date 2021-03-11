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Крушение судна с украинцами в Румынии: в МИД открыли горячую линию

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию для родственников украинцев, которые находились на борту затонувшего корабля у берегов Румынии. Всего на борту сухогруза "Волго Балт 179" находились 13 украинцев, как минимум двое погибли.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

Так, родственники украинских моряков могут обращаться на горячую линию по телефону +40212303660.

"У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека. Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи", - написал Николенко.

Ранее РБК-Украина писало, что судно "Волго Балт 179" с украинскими моряками на борту затонуло сегодня утром у берегов Румынии. При этом спасательная операция проходит в сложных условиях - высота волн достигает 4 метров.

Напомним, в январе у побережья турецкой провинции Айдын затонуло судно с украинскими моряками на борту. Всего на борту судна находились 12 членов экипажа, среди которых десять украинцев. В результате инцидента погибли три человека.

Также сообщалось, что шестерых украинских моряков освободили из плена пиратов в Нигерии.

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Новости Украины МИД УкраиныРумыниякорабль
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