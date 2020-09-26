ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Крушение самолета под Харьковом: врач рассказал о состоянии выжившего курсанта

Автор: Максим Зайченко

Уцелевший в результате крушения военного самолета АН26 в Харьковской области курсант сейчас с травмами средней степени находится в больнице. Его перевели из реанимации в соматическое отделение.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный врач больницы Эдуард Хорошун.

"Он был сначала расположен в реанимационном отделении. Сейчас на утро, с улучшением, также в средней степени тяжести переведен в соматическое отделение. Раны заживут. Я думаю, что в следующее воскресенье будет становиться вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - отметил руководитель больницы, куда доставили курсанта.

По словам матери уцелевшего курсанта, он выпрыгивал с самолета на ходу. Его парашют не раскрылся, поскольку высота была низкой.

Самые читаемые новости

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран раскрыл детали крушения военного самолета. Среди прочего, на месте трагедии спасатели продолжают разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков".

Отметим, сегодня утром спасатели нашли тело еще одного человека, погибшего при крушении.

Также РБК-Украина писало, что правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы начала свою работу.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Харьковавиакатастрофа