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Катастрофа літака під Харковом: лікар розповів про стан вцілілого курсанта

Автор: Максим Зайченко

Вцілілий в результаті краху військового літака АН26 в Харківській області курсант зараз з травмами середнього ступеня перебуває в лікарні. Його перевели з реанімації в соматичне відділення.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив головний лікар лікарні Едуард Хорошун.

"Він був спочатку розташований у реанімаційному відділенні. Зараз на ранок, з поліпшенням, також в середньому ступені важкості переведений в соматичне відділення. Рани загояться. Я думаю, що наступної неділі стане питання про виписку з наступною відпусткою за станом здоров'я", - зазначив керівник лікарні, куди доставили курсанта.

За словами матері вцілілого курсанта, він вистрибував з літака на ходу. Його парашут не розкрився, оскільки висота була низькою.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Таран розкрив деталі аварії військового літака. Серед іншого, на місці трагедії рятувальники продовжують розбір конструкцій літака і пошук "чорних скриньок".

Зазначимо, сьогодні вранці рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, загиблої у катастрофі.

Також РБК-Україна писало, що урядова комісія з розслідування причин авіакатастрофи розпочала свою роботу.

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