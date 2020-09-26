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Крушение самолета АН-26: Зеленский прибыл в Харьковскую область

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский прибыл в Харьковскую область в связи с крушением военного самолета АН-26 в Чугуеве. Вчера он анонсировал, что прибудет на место катастрофы.

Об этом свидетельствует видео в эфире телеканала "Украина 24".

На видео видно, что самолет главы государства осуществил посадку.

Так, министр обороны Андрей Таран раскрыл детали крушения военного самолета АН26 в Харьковской области. Он заявил, что вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полет по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налет около 800 часов.

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Около 20:38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем, однако был в целом спокоен и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке.

Через минуту-две судно пропало с радаров, рухнуло на землю и загорелось.

Отметим, правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы начала свою работу. Руководит комиссией вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Как писало РБК-Украина, на месте крушения ведется поиск черных ящиков и еще двух человек.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийХарьковкрушение