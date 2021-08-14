Крушение пожарного самолета в Турции: на борту находились пять россиян и трое турок

Экипаж потерпевшего крушение на юге Турции пожарного самолета Бе-200 состоял из 8 человек - пяти россиян и троих турецких граждан. Все находившиеся на борту погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Как сообщили агентству в Минобороны РФ, на борту пожарного самолета находились пять российских военнослужащих и трое граждан Турции. Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку после тушения пожара в районе населенного пункта Адан.

В оборонном ведомстве добавили, что все восемь членов экипажа погибли.