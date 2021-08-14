Аварія пожежного літака в Туреччині: на борту перебували п'ять росіян і троє турків
Фото: на борту потерпілого крах Бе-200 знаходилися росіяни і турки (twitter.com/DailySabah)
Екіпаж пожежного літака, що зазнав аварії на півдні Туреччини Бе-200 складався з 8 осіб - п'яти росіян і трьох турецьких громадян. Всі, хто знаходилися на борту загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Як повідомили агентству в Міноборони РФ, на борту пожежного літака перебували п'ять російських військовослужбовців і троє громадян Туреччини. Авіакатастрофа сталася при заході на посадку після гасіння пожежі в районі населеного пункту Адан.
В оборонному відомстві додали, що всі вісім членів екіпажу загинули.
Нагадаємо, вдень 14 серпня стало відомо про катастрофу пожежного літака Бе-200 біля турецького міста Кахраманмараш. Спочатку повідомлялося, що на борту перебували 7 осіб - п'ятеро з них іноземці.