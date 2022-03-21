Крушение Boeing на юге Китая. Посольство Украины проверяет наличие граждан на борту

Посольство Украины в Китае проверяет наличие граждан на борту самолета Boeing 737, которые потерпел крушение на юге Китая. По предварительной информации, на борту было 133 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в своем Twitter.
"Посольство Украины в Пекине проверяет наличие украинских граждан на борту самолета компании China Eastern, потерпевшего катастрофу на юге Китая", - заявил Николенко.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежит компании China Eastern Airlines, разбился на юге Китая. В результате крушения возник лесной пожар.
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