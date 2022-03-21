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Катастрофа Boeing на півдні Китаю. Посольство України перевіряє наявність громадян на борту

Фото: речник МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталія Юрченко

Посольство України в Китаї перевіряє наявність громадян на борту літака Boeing 737, які зазнав аварії на півдні Китаю. За попередньою інформацією, на борту було 133 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка у своєму Twitter.

"Посольство України в Пекіні перевіряє наявність українських громадян на борту літака компанії China Eastern, що зазнав катастрофи на півдні Китаю", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737, який належить компанії China Eastern Airlines, розбився на півдні Китаю. В результаті аварії виникла лісова пожежа.

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