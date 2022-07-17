Крушение Ан-12 в Греции: на борту самолета могли находиться боеприпасы

На борту самолета Ан-12 украинской авиакомпании, который потерпел крушение в Греции, могли находиться боеприпасы. Самолет следовал из Сербии в Иорданию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание EPT.
"Ан-12 перевозил "опасный груз", характер которого пока не уточняется, хотя первые признаки указывают на то, что он перевозил боеприпасы", - сообщает издание.
Эксперты из гражданской авиации, пожарной охраны и армии уже находятся на месте происшествия, чтобы в первую очередь проверить, что представляет собой белый порошок, разбросанный в этом районе, тип груза, наличие токсичности после крушения самолета. Также эксперты занимаются поисками "черных ящиков", которые дадут информацию о трагическом событии.
В районе очень сильный запах горящего топлива, а облако дыма плотное, однако, очаги возгорания очень маленькие и нет риска повторного разжигания.
Район, где разбился самолет, оцеплен на расстоянии 500 метров.
Напомним, сегодня в Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской компании. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ двигателя.