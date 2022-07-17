Катастрофа Ан-12 в Греції: на борту літака могли перебувати боєприпаси

"Ан-12 перевозив "небезпечний вантаж", характер якого поки не уточнюється, хоча перші ознаки вказують на те, що він перевозив боєприпаси", - повідомляє видання.

Експерти з цивільної авіації, пожежної охорони та армії вже знаходяться на місці події, щоб в першу чергу перевірити, що являє собою білий порошок, розкиданий в цьому районі, тип вантажу, наявність токсичності після аварії літака. Також експерти займаються пошуками "чорних скриньок", які дадуть інформацію про трагічну подію.

В районі дуже сильний запах палаючого палива, а хмара диму щільне, однак, вогнища загоряння дуже маленькі і немає ризику повторного розпалювання.

Район, де розбився літак, оточений на відстані 500 метрів.