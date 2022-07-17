RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Катастрофа Ан-12 в Греції: на борту літака могли перебувати боєприпаси

фото: місце катастрофи літака Ан-12 (youtube скрін)
Автор: Валерія Поліщук

На борту літака Ан-12 української авіакомпанії, який зазнав аварії в Греції, могли перебувати боєприпаси. Літак прямував з Сербії до Йорданії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання EPT.

"Ан-12 перевозив "небезпечний вантаж", характер якого поки не уточнюється, хоча перші ознаки вказують на те, що він перевозив боєприпаси", - повідомляє видання.

Експерти з цивільної авіації, пожежної охорони та армії вже знаходяться на місці події, щоб в першу чергу перевірити, що являє собою білий порошок, розкиданий в цьому районі, тип вантажу, наявність токсичності після аварії літака. Також експерти займаються пошуками "чорних скриньок", які дадуть інформацію про трагічну подію.

В районі дуже сильний запах палаючого палива, а хмара диму щільне, однак, вогнища загоряння дуже маленькі і немає ризику повторного розпалювання.

Район, де розбився літак, оточений на відстані 500 метрів.

Нагадаємо, сьогодні в Греції розбився транспортний літак Ан-12 української компанії. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова двигуна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГреціяАвиакатастрофа