Крупный литовский производитель продуктов питания уходит из России

Литовский производитель продуктов из сурими, рыбной продукции и хлебобулочных изделий "Вичюнай групп" уходит из России. Компания планирует завершить выход с российского рынка летом 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что завершение работы будет осуществляться путем продажи бизнеса иностранному или местному инвестору. Ускорением продаж занимается международная аудиторская группа Ernst & Young (EY).

Список потенциальных покупателей активов "Вичюнай групп" в РФ насчитывает более 30 компаний со всего мира. Заинтересованность проявили компании из Китая, Таиланда, России, Вьетнама, Индии, Южной Кореи и нескольких стран Ближнего Востока, а также Европы.

Также в компании проинформировали, что завод "Вичюнай групп" в Советске (Калининградская область) до сих пор функционирует "из-за специфики работы пищевой отрасли".

Сейчас все производство в РФ осуществляется из сырья, которое завод имеет на собственных складах. Новое сырье не закупается; более 200 морских контейнеров с сырьем были возвращены поставщикам в начале российской агрессии. Поэтому производство автоматически остановится, когда закончится имеющееся сырье.