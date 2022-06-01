Великий литовський виробник продуктів харчування йде з Росії

Литовський виробник харчів з сурімі, рибної продукції та хлібобулочних виробів "Вічюнай груп" йде з Росії. Компанія планує завершити вихід з російського ринку влітку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Зараз все виробництво у РФ здійснюється із сировини, яку завод має на власних складах. Нова сировина не закуповується; понад 200 морських контейнерів із сировиною були повернуті постачальникам на початку російської агресії. Тож виробництво автоматично зупиниться, коли закінчиться наявна сировина.

Також у компанії проінформували, що завод "Вічюнай груп" у Совєтську (Калінінградська область) досі функціонує "через специфіку роботи харчової галузі".

Список потенційних покупців активів "Вічюнай груп" у РФ налічує понад 30 компаній з усього світу. Зацікавленість виявили компанії з Китаю, Таїланду, Росії, В'єтнаму, Індії, Південної Кореї й кількох країн Близького Сходу, а також Європи.

Зазначається, що завершення роботи здійснюватиметься шляхом продажу бізнесу іноземному чи місцевому інвестору. Прискоренням продажу займається міжнародна аудиторська група Ernst & Young (EY).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що мережа швидкого харчування Mcdonald's йде з російського ринку через вторгнення Росії в Україну. Компанія почала процес продажу всіх 850 ресторанів.

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