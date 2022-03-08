Крупные компании продолжают покидать РФ. Теперь Unilever и McDonalds

"Мы приостановили весь импорт и экспорт нашей продукции в Россию и из России, и мы прекратим все расходы на средства массовой информации и рекламу. Мы не будем больше вкладывать капитал в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России". – сообщили в Unilever.

Следом за ними о приостановке своей деятельности на территории России сообщили и в McDonalds.

"McDonald's принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке", - сказано в пресс-релизе.

Также в компании заявили, что в России работает 62 000 человек и всем работникам будет сохранена заработная плата.

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