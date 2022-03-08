Великі компанії продовжують залишати РФ. Тепер Unilever і McDonalds

"Ми призупинили весь імпорт і експорт нашої продукції в Росію і з Росії, і ми припинимо всі витрати на засоби масової інформації та рекламу. Ми не будемо більше вкладати капітал в країну і не будемо отримувати прибуток від нашої присутності в Росії". - повідомили в Unilever.

Слідом за ними про припинення своєї діяльності на території Росії повідомили та в McDonalds.

"Mcdonald's прийняв рішення тимчасово закрити всі наші ресторани в Росії та призупинити всі операції на ринку", - сказано в пресрелізі.

Також в компанії заявили, що в Росії працює 62 000 осіб і всім працівникам буде збережена заробітна плата.

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