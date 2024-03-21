Крупні банки Китаю перестали приймати платежі в юанях із РФ, - ЗМІ

Що передувало

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що в січні китайські держбанки посилили роботу з клієнтами з Росії. Так, повідомлялося, що ICBC, CCB та Bank of China, які займають перше, друге та четверте місця за величиною активів у Китаї, повідомили російських клієнтів про припинення прийому платежів з початку січня 2024 року. Зазначається, що операції з непідсанкційними кредитними організаціями продовжуються.

Варто зазначити, що Китай не запроваджував проти РФ та російських компаній санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну. Але багато китайських компаній змушені дотримуватися санкційної політики країн Заходу, бажаючи уникнути вторинних санкцій і маючи намір співпрацювати зі США та ЄС.

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