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Крупные банки Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ, - СМИ

Фото: крупные банки Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях, клиенты этих финансовых организаций начали получать соответствующие уведомления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

В числе таких банков Ping An Bank и Bank of Ningbo, занимающие 13 и 15 места по капитализации в Китае, а также China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.

Платежи в юанях также отказываются принимать китайские банки с международным участием — филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Однако источники на финансовым рынке сообщили, что эти банки перестали проводить платежи клиентов из РФ с 2022 года.

Что предшествовало

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в январе китайские госбанки ужесточили работу с клиентами из России. Так, сообщалось, что ICBC, CCB и Bank of China, которые занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в Китае, уведомили российских клиентов о прекращении приема платежей с начала января 2024 года. Отмечается, что операции с неподсанкционными кредитными организациями продолжаются.

Стоит отметить, что Китай не вводил против РФ и российских компаний санкций после полномасштабного вторжения в Украину. Но многие китайские компании вынуждены придерживаться санкционной политики стран Запада, желая избежать вторичных санкций и намереваясь сотрудничать с США и ЕС.

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