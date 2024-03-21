Крупные банки Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ, - СМИ

Что предшествовало

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в январе китайские госбанки ужесточили работу с клиентами из России. Так, сообщалось, что ICBC, CCB и Bank of China, которые занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в Китае, уведомили российских клиентов о прекращении приема платежей с начала января 2024 года. Отмечается, что операции с неподсанкционными кредитными организациями продолжаются.

Стоит отметить, что Китай не вводил против РФ и российских компаний санкций после полномасштабного вторжения в Украину. Но многие китайские компании вынуждены придерживаться санкционной политики стран Запада, желая избежать вторичных санкций и намереваясь сотрудничать с США и ЕС.

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