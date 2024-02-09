Крупні авіаційні навчання США та союзників стартували у Тихому океані

Щорічні навчання Cope North відбуваються на базі Андерсен на Гуамі. Повідомляється, що в них беруть участь понад 80 військових літаків та близько 3000 військовослужбовців із шести країн, включаючи США, Японію, Австралію, Францію та Канаду та Південну Корею.

У перший день коаліція з 33 літаків влаштувала "прогулянку на слонах", яка є щільним ладом літаків, що вирулюють у масовому порядку перед зльотом.

"Під час навчань ми прагнемо відпрацьовувати дії щодо розосередження бойових і мобільних військово-повітряних сил спільно з усіма шістьма країнами-учасницями. Наша мережа альянсів і партнерств залишається основою глобальної безпеки", - заявив підполковник Девід Оверстріт, член Індо-Тихоокеанського командування ВПС США.

У ході навчань, які триватимуть до 23 лютого, війська союзників візьмуть участь у тренуваннях медичної евакуації, навчаннях зі скидання особового складу та вантажів, а також проведуть спільні групові польоти.

Що передувало

Нагадаємо, що 4 лютого США та Японія вперше назвали Китай гіпотетичним ворогом під час своїх спільних командно-штабних навчань. Військові навчання з комп'ютерного моделювання, які розпочалися 1 лютого і триватимуть до четверга, передбачають надзвичайну ситуацію на Тайвані.

Раніше для ворога використовувалася умовна назва, але цього разу, як повідомили урядові джерела, ворогом було обрано Китай. Крім того, раніше під час навчань використовували карти, які дещо відрізнялися від топографії реальних країн, щоб уникнути негативної реакції у разі витоку планів, а цього разу використовувалися незмінені версії.