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Крупнейший ювелирный ритейлер Signet Jewelers прекратил работу с компаниями РФ

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Четверг 17 марта 2022 17:03
Крупнейший ювелирный ритейлер Signet Jewelers прекратил работу с компаниями РФ Крупнейший в мире ювелирный ритейлер Signet Jewelers прекратил работу с РФ (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers прекратил сотрудничество с компаниями России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Signet прекратил деловое взаимодействие с российскими компаниями с начала вторжения и остается единственной со всеми в мире, кто призывает к миру", - говорится в сообщении.

Также фонд Signet Love Inspires уже пожертвовал 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Красному Кресту в Украине.

Ранее мы сообщали, что Nestle отказалась уйти из России.

Также мы писали, что Xerox приостановил экспорт товаров в Россию.

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