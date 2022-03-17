Крупнейший ювелирный ритейлер Signet Jewelers прекратил работу с компаниями РФ
Крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers прекратил сотрудничество с компаниями России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"Signet прекратил деловое взаимодействие с российскими компаниями с начала вторжения и остается единственной со всеми в мире, кто призывает к миру", - говорится в сообщении.
Также фонд Signet Love Inspires уже пожертвовал 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Красному Кресту в Украине.
Ранее мы сообщали, что Nestle отказалась уйти из России.
Также мы писали, что Xerox приостановил экспорт товаров в Россию.
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