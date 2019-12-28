Крупнейший украинский банк обнародовал график работы на праздники

Государственный "ПриватБанк" обнародовал график работы на новогодние праздники в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению,

28 декабря - режим работы всех отделений сокращен на 1 час

29 декабря - работают отделения с графиком работы по воскресеньям

30 декабря - работают отделения с графиком работы по субботам

31 декабря - работают отделения с графиком работы по воскресеньям, режим работы сокращен на 1 час

1 января - отделения не работают

2-3 января - стандартный режим работы

6 января - работают отделения с графиком работы по воскресеньям

7 января - отделения не работают

В то же время терминалы, банкоматы и мобильный банкинг работают круглосуточно

Напомним, Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в конце 2019-начале 2020 года. Согласно графику НБУ, банковская система возобновит полноценную работу 3 января 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина количество активных розничных клиентов "ПриватБанка" за 2018 год увеличилась на 9,5% до 14,9 млн человек.