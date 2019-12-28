Крупнейший украинский банк обнародовал график работы на праздники

Терминалы и банкоматы работают круглосуточно, отделения - по особому графику
Государственный "ПриватБанк" обнародовал график работы на новогодние праздники в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно сообщению,
В то же время терминалы, банкоматы и мобильный банкинг работают круглосуточно
Напомним, Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в конце 2019-начале 2020 года. Согласно графику НБУ, банковская система возобновит полноценную работу 3 января 2020 года.
Как сообщало РБК-Украина количество активных розничных клиентов "ПриватБанка" за 2018 год увеличилась на 9,5% до 14,9 млн человек.