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Крупнейший украинский банк обнародовал график работы на праздники

Новости » Экономика     28.12.2019 - 13:46
Крупнейший украинский банк обнародовал график работы на праздники
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Терминалы и банкоматы работают круглосуточно, отделения - по особому графику

Государственный "ПриватБанк" обнародовал график работы на новогодние праздники в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению,

  • 28 декабря - режим работы всех отделений сокращен на 1 час
  • 29 декабря - работают отделения с графиком работы по воскресеньям
  • 30 декабря - работают отделения с графиком работы по субботам
  • 31 декабря - работают отделения с графиком работы по воскресеньям, режим работы сокращен на 1 час
  • 1 января - отделения не работают
  • 2-3 января - стандартный режим работы
  • 6 января - работают отделения с графиком работы по воскресеньям
  • 7 января - отделения не работают

В то же время терминалы, банкоматы и мобильный банкинг работают круглосуточно

Напомним, Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в конце 2019-начале 2020 года. Согласно графику НБУ, банковская система возобновит полноценную работу 3 января 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина количество активных розничных клиентов "ПриватБанка" за 2018 год увеличилась на 9,5% до 14,9 млн человек.

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